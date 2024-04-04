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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

Байден заверил Нетаньяху в поддержке ввиду иранской угрозы

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху обсудил угрозы Израилю со стороны Ирана, сообщили в четверг в Белом доме.

"Лидеры обсудили иранские угрозы в адрес Израиля и израильского народа", - говорится в сообщении.

"Президент Байден дал ясно понять, что США решительно поддерживают Израиль перед лицом таких угроз", - отметили в Белом доме.

В понедельник сирийские власти сообщили, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. Позже выяснилось, что удар привел к гибели, в частности, двух генералов и пяти офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В КСИР накануне заявили, что в ответ на эту атаку нанесут "смертельные удары" по Израилю.

Ранее в четверг сообщалось, что Израиль усиливает меры безопасности в связи с такими угрозами Тегерана.

США Израиль Иран Джо Байден Биньямин Нетаньяху
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