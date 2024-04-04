Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

Столтенберг не согласен, что НАТО вовлечено в украинский конфликт

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - НАТО не является частью конфликта на Украине и у альянса нет планов по отправке своих боевых частей на территорию этой страны, заявил на пресс-конференции генсек организации Йенс Столтенберг.

"У нас нет никаких планов посылать боевые подразделения НАТО на Украину, просьб об этом не поступало. Однако Украина просит об оборудовании, боеприпасах и оружии, и мы предоставляем это Украине", - сказал он и добавил, что подобная помощь Киеву не делает НАТО частью конфликта.

"НАТО не является и не будет частью конфликта", - добавил генсек.

Столтенберг сделал такое заявление, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который ранее в четверг сказал, что отношения России и НАТО "фактически скатились на уровень прямой конфронтации", а сам альянс "является вовлеченным в конфликт вокруг Украины".

НАТО Йенс Столтенберг Украина Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Danone ликвидирует дочернюю компанию в Белоруссии

У индийских огранщиков стали спрашивать страну происхождения бриллиантов

У индийских огранщиков стали спрашивать страну происхождения бриллиантов

Премьер-министр Киргизии объяснит американцам необходимость для страны карт "Мир"

ЕЦБ может начать снижать ставки раньше ФРС с учетом инфляции

ЕЦБ может начать снижать ставки раньше ФРС с учетом инфляции

Финляндия продлила закрытие границы с РФ на неопределенный срок

Финляндия продлила закрытие границы с РФ на неопределенный срок
Обострение палестино-израильского конфликта

В Газе сообщили о гибели более 33 тыс. палестинцев в ходе конфликта с Израилем

Сбой в работе сервисов Apple произошел в ночь на четверг

Что случилось этой ночью: четверг, 4 апреля

Обострение палестино-израильского конфликта

Пентагон возмущен ударом Израиля по волонтерам в секторе Газа

Пентагон возмущен ударом Израиля по волонтерам в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Байден и Нетаньяху обсудят гибель гуманитарных работников после удара Израиля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });