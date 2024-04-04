Столтенберг не согласен, что НАТО вовлечено в украинский конфликт

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - НАТО не является частью конфликта на Украине и у альянса нет планов по отправке своих боевых частей на территорию этой страны, заявил на пресс-конференции генсек организации Йенс Столтенберг.

"У нас нет никаких планов посылать боевые подразделения НАТО на Украину, просьб об этом не поступало. Однако Украина просит об оборудовании, боеприпасах и оружии, и мы предоставляем это Украине", - сказал он и добавил, что подобная помощь Киеву не делает НАТО частью конфликта.

"НАТО не является и не будет частью конфликта", - добавил генсек.

Столтенберг сделал такое заявление, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который ранее в четверг сказал, что отношения России и НАТО "фактически скатились на уровень прямой конфронтации", а сам альянс "является вовлеченным в конфликт вокруг Украины".