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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Путин ответил на вопрос о возможности полномасштабного конфликта с НАТО

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, заявил, что это могло бы привести к третьей мировой войне.

"Я думаю, что все возможно в современном мире", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли полномасштабный конфликт между Россией и НАТО.

"Понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что вряд ли в этом кто-нибудь заинтересован", - отметил он.

Владимир Путин НАТО РФ
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