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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Военачальники США и Китая возобновили диалог по вопросам безопасности

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Американские и китайские военачальники впервые практически за два года провели переговоры по теме безопасности в воздухе и на море, сообщает в пятницу Associated Press.

По данным агентства, встречи состоялись в среду и в четверг на Гавайях в рамках процесса налаживания контактов и снижения напряженности между сторонами.

Встреча по безопасности на море была посвящена вопросу о потенциально опасных инцидентах с участием американских и китайских военных. В ней приняли участие около 20 высокопоставленных военнослужащих и гражданских лиц с обеих сторон.

По информации агентства, делегации включали представителей Индо-Тихоокеанского командования ВС США, Тихоокеанского флота ВМС США, Тихоокеанских военно-воздушных сил, а также Народно-освободительной армии Китая.

Активизация контактов между Китаем и США началась в ноябре 2023 года, когда президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита АПЕК в Сан-Франциско. Спустя некоторое время, в декабре 2023 года, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун провел переговоры с начальником объединенного штаба Центрального военного совета КНР Лю Чжэньли.

Контакты на военном уровне между Вашингтоном и Пекином зашли в тупик в августе 2022 года, когда Пекин принял решение прекратить подобное взаимодействие из-за визита тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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