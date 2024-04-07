Глава Минфина США заявила о необходимости продолжения сотрудничества с КНР

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен, которая находится сейчас с визитом в Китае, призвала представителей высшего руководства страны к сотрудничеству, несмотря на имеющиеся различия.

"Нам предстоит еще много сделать, хотя за прошедший год мы укрепили отношения. Это не означает, что нам стоит избегать обсуждения различий или переговоров по темам, которые вызывают трения. Мы можем продвигаться вперед только если мы будем прямо или косвенно общаться друг с другом", - приводит в воскресенье ее слова Associated Press.

В Пекине Йеллен провела встречи с главой китайского правительства Ли Цяном, а также с мэром китайской столицы Ин Юном.

Позже в воскресенье у Йеллен намечена встреча со студентами Пекинского университета.