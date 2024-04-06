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США и Китай договорились обсудить осложняющие отношения экономические проблемы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - США и Китай договорились о создании новых экономических групп и о проведении дополнительных переговоров по экономическим проблемам, осложняющим отношения между двумя сторонами, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление министра финансов Джанет Йеллен.

Согласно заявлению американской стороны по итогам второго дня официального визита Йеллен в Китай, стороны проведут дополнительные встречи, посвященные промышленной стратегии Китая, в частности, теме избыточных мощностей, которую Вашингтон считает несправедливой торговой практикой, отмечает агентство.

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"Я думаю, что в Китае понимают нашу обеспокоенность последствиями их промышленной стратегии для Соединенных Штатов, возможностью наводнить наши рынки экспортной продукцией, которая затруднит конкурентоспособность американских фирм. Этот вопрос не будет решен за день или месяц, но я думаю, что они поняли, что это важный для нас вопрос", - заявила Йеллен журналистам в субботу по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

Кроме того, она сообщила, что Китай и США создадут две новые экономические группы, которые займутся темами роста внутренней и глобальной экономик, а также проблемой отмывания денег.

По сообщениям китайских СМИ, в Пекине также выразили обеспокоенность в связи с американскими торгово-экономическими мерами, ограничивающими Китай.

Сообщается, что Китай "дал ответ по теме производственных мощностей", однако подробностей не приводится.

5 и 6 апреля Йеллен проводила переговоры в Гуанчжоу с Хэ Лифэном, и теперь, как передает агентство, она отправляется на переговоры в Пекин.

Джанет Йеллен КНР Китай США
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