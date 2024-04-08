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Испания отменит "золотые визы" для покупателей недвижимости

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Испанское правительство намерено отменить программу, дающую иностранцам "золотые визы" в обмен на инвестиции в недвижимость, объявил премьер-министр страны Педро Санчес. Об этом пишет Financial Times.

Сейчас граждане стран, не входящих в Евросоюз, могут получить испанский вид на жительство сроком на три года, инвестировав в недвижимость в стране не менее 500 тысяч евро.

Отказ от программы позволит улучшить ситуацию с доступностью жилья в Испании, отметил Санчес.

"На данный момент 94 из 100 подобных виз выдаются за инвестиции в недвижимость в крупных городах, которые уже столкнулись с очень трудным рынком. Те, кто уже живет там, работает и платит налоги, практически не могут найти достойное жилье", - сказал премьер.

Евросоюз Испания Педро Санчес
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