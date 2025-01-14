Испания планирует ввести 100% налог на недвижимость для нерезидентов ЕС

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Власти Испании планируют ввести 100%-ный налог на покупку недвижимости для лиц, не являющихся резидентами ЕС. Эта мера - часть представленного премьер-министром Педро Санчесом плана, направленного на преодоление жилищного кризиса и обеспечение доступности жилья для местных жителей, пишет Financial Times.

Санчес отмечал, что нерезиденты ЕС ежегодно скупают в Испании по 27 тысяч объектов жилой недвижимости, в основном "в целях спекуляции".

Испания входит в число европейских стран, где растет общественное недовольство из-за трудностей с поиском доступного жилья для покупки или аренды на фоне резкого роста цен на недвижимость и существенного отставания нового строительства от спроса.

За последние 10 лет цены на жилье в Европе подскочили на 48%, что примерно вдвое превышает рост доходов домохозяйств за тот же период, по данным Санчеса.

Испанская недвижимость пользуется высоким спросом среди людей, покупающих жилье для отдыха или желающих переехать в страну с более теплым климатом.

Такие покупки уже облагаются рядом налогов, размер которых зависит от региона, а также от того, совершается ли сделка на первичном или вторичном рынке. В совокупности эти налоги составляют от 7% до 12%.

Другие предложенные правительством меры включают передачу новой государственной компании более 3,3 тысячи домов и примерно 200 гектаров земли для строительства социального жилья, ужесточение регулирования сезонной аренды, восстановление пустующих строений, а также предоставление льгот домовладельцам, сдающим жилье по доступным ценам.