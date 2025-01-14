Поиск

Испания планирует ввести 100% налог на недвижимость для нерезидентов ЕС

Испания планирует ввести 100% налог на недвижимость для нерезидентов ЕС
Фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Власти Испании планируют ввести 100%-ный налог на покупку недвижимости для лиц, не являющихся резидентами ЕС. Эта мера - часть представленного премьер-министром Педро Санчесом плана, направленного на преодоление жилищного кризиса и обеспечение доступности жилья для местных жителей, пишет Financial Times.

Санчес отмечал, что нерезиденты ЕС ежегодно скупают в Испании по 27 тысяч объектов жилой недвижимости, в основном "в целях спекуляции".

Испания входит в число европейских стран, где растет общественное недовольство из-за трудностей с поиском доступного жилья для покупки или аренды на фоне резкого роста цен на недвижимость и существенного отставания нового строительства от спроса.

За последние 10 лет цены на жилье в Европе подскочили на 48%, что примерно вдвое превышает рост доходов домохозяйств за тот же период, по данным Санчеса.

Испанская недвижимость пользуется высоким спросом среди людей, покупающих жилье для отдыха или желающих переехать в страну с более теплым климатом.

Такие покупки уже облагаются рядом налогов, размер которых зависит от региона, а также от того, совершается ли сделка на первичном или вторичном рынке. В совокупности эти налоги составляют от 7% до 12%.

Другие предложенные правительством меры включают передачу новой государственной компании более 3,3 тысячи домов и примерно 200 гектаров земли для строительства социального жилья, ужесточение регулирования сезонной аренды, восстановление пустующих строений, а также предоставление льгот домовладельцам, сдающим жилье по доступным ценам.

Испания Педро Санчес Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС могут объявить о заключении перемирия уже 14 января

Израиль и ХАМАС могут объявить о заключении перемирия уже 14 января

Количество судов под ложным флагом с марта 2023 года удвоилось

Bloomberg сообщил об обсуждении продажи американского бизнеса TikTok Илону Маску

Bloomberg сообщил об обсуждении продажи американского бизнеса TikTok Илону Маску
Обострение палестино-израильского конфликта

Источники назвали первым шагом перемирия Израиля и ХАМАС освобождение трех заложников

Цена нефти Brent снизилась до $80,5 за баррель после роста накануне

Цена нефти Brent снизилась до $80,5 за баррель после роста накануне
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп ожидает скорого заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Трамп хочет скорее встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

Трамп хочет скорее встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

В Палату представителей США внесен законопроект о переговорах о покупке Гренландии

Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе233 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2096 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5689 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });