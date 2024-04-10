Мусульмане по всему миру празднуют окончание священного месяца Рамадан

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мусульмане в среду отмечают праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание священного месяца Рамадан и 30-дневного поста.

Несмотря на то, что Израиль ограничил доступ палестинцев к мечети Аль-Акса на фоне растущей напряженности на Западном берегу реки Иордан, более 60 тыс. человек посетили эту мечеть на Храмовой горе, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

На въездах, прилегающих территориях и улицах Восточного Иерусалима израильские власти разместили большое количество полицейских, поэтому многим верующим пришлось молиться на улицах города.

В Стамбуле тысячи верующих собрались в мечети Айя-София на праздничную молитву. Некоторые из них принесли палестинские флаги и скандировали лозунги в поддержку жителей сектора Газа, сообщает Associated Press.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к народу с поздравлением в честь праздника, отметив важное значение, которое придается ему в исламе. "Я надеюсь, что Ураза-байрам приведет нашу страну, наш народ, мусульманский мир и все человечество к миру, спокойствию и благополучию", - подчеркнул Эрдоган.

Он также выразил поддержку сектору Газа и назвал анклав "кровоточащей раной на совести человечества".

Миллионы иранцев также присоединились в среду к традиционным молитвам в честь праздника.

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в среду провел встречу с послами из мусульманских стран, на которой поздравил их с праздником Ураза-байрам, сообщает иранское агентство "Тасним".

В обращении к послам Хаменеи, помимо поздравлений, призвал мусульманские страны "разорвать политические и экономические отношения с сионистским режимом (так в Иране называют власти Израиля - ИФ)".

"Сердца народов, даже немусульманских, - с угнетенными в Палестине и секторе Газа", - добавил иранский лидер.

Кроме того, с праздником Ураза-байрам поздравил верующих и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Я надеюсь, что с благословения этого знаменательного праздника и в свете сотрудничества между исламскими государствами мы сможем укрепить безопасность, процветание и мир для исламских народов и пресечь угнетение и неравенство во всем мире, особенно в отношении народа Палестины", - заявил Абдоллахиан.

Празднования прошли и в Пакистане. Власти страны задействовали более 100 тыс. сотрудников правоохранительных органов для поддержания безопасности в мечетях.

Уразу-байрам также отмечают мусульмане в Ираке, Сирии, Афганистане, Индонезии, Саудовской Аравии, ОАЭ и других странах. В некоторых государствах, например, в Индии, основные празднования пройдут 11 апреля, так как мусульмане ряда стран смогут наблюдать новолуние, от которого зависит время праздника, только в среду вечером.

Ураза-байрам отмечают три дня после 30-дневного поста, это второй по значению мусульманский праздник после Курбан-байрама, или Дня жертвоприношения. Традиционно праздник начинается на закате в ночь первого наблюдения новолуния. Если луна не наблюдается после захода солнца после 29-го дня Рамадана, праздник отмечается на следующий день.