Израиль открыл новый КПП для поставок гумпомощи на север сектора Газа

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Первая партия гуманитарной помощи поступила через новый КПП на севере сектора Газа. Об этом сообщает в пятницу The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильской армии.

"Фуры, груженные продовольствием, прошли проверку на безопасность, их сопровождали израильские солдаты", - говорится в сообщении.

Решение о поставках гуманитарной помощи через этот КПП израильские власти приняли на фоне сильного международного давления с требованием увеличения помощи анклаву, отмечает издание.

После израильского ошибочного удара, жертвами которого стали семь сотрудников гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня", Израиль пообещал увеличить помощь Газе и открыть новый КПП, напоминает The Jerusalem Post.