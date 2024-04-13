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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Не менее 13 человек стали жертвами наводнения в Кении, 15 тыс. эвакуированы

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Наводнение в Кении унесло жизни по меньшей мере 13 человек, 15 тыс. эвакуированы, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Стихийное бедствие, вызванное проливными дождями, привело также к повреждению инфраструктуры, затоплению дорог, гибели скота.

Сезон так называемых длинных дождей, начавшийся в Кении во второй половине марта, продлится до конца мая. По данным Метеорологического департамента Кении, ливни продлятся до 15 апреля на большей части территории страны.

ООН Кения
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