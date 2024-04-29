Десятки человек погибли из-за ливней на западе Кении

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Не менее сорока человек погибли в наводнениях, вызванных проливными дождями и последовавшим за ними разливом рек на западе Кении. Еще более ста человек доставлены в больницы.

"Пока мы обнаружили тела 40 человек, но многие остаются погребенными под слоем грязи. Там же находится большое количество автомобилей", - приводят в понедельник кенийские СМИ слова представителя местной полиции.

В морге между тем сообщили, что туда доставлены 42 тела.

"Мы ожидаем увеличения количества погибших по мере продолжения поисково-спасательной операции. Многие продолжают числиться пропавшими без вести", - сообщают представители местных властей. На месте работают специалисты кенийской полиции, местной службы по преодолению чрезвычайных ситуаций и кенийского Красного Креста.

Из-за разгула стихии регион оказался отрезанным от остальной части Кении, поскольку на основную связующую автодорогу сошел оползень.

Накануне власти страны приняли решение отложить возобновление занятий в школах, которые были прерваны ранее из-за ливней.