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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

В ЕС обсудят новые санкции против Ирана из-за атаки на Израиль

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ЕС в связи с ударами Ирана по Израилю рассмотрит возможность новых ограничительных мер в отношении Тегерана, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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"В дальнейшем мы подумаем о дополнительных санкциях против Ирана в тесном сотрудничестве с нашими партнерами. В частности, относительно программ беспилотников и ракет", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном в воскресенье на сайте Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен сделала это заявление после участия в видеоконференции лидеров "большой семерки" в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы выражаем нашу солидарность и поддержку народу Израиля и подтверждаем нашу непоколебимую приверженность его безопасности. Действия Ирана рискуют спровоцировать неконтролируемую региональную эскалацию. Этого следует избегать. Мы продолжим работу по стабилизации ситуации. Мы призываем Иран и его пособников полностью прекратить нападения", - заявила председатель ЕК.

При этом она отметила, что "всем сторонам следует проявлять максимальную сдержанность".

Иран в ночь на 14 апреля нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками, заявив, что это ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.

ЕС Израиль Иран
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