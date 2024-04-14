ЕС подтвердил приверженность деэскалации на Ближнем Востоке

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в связи с ударами Ирана по Израилю в заявлении от имени Евросоюза подтвердил готовность сообщества содействовать деэскалации на Ближнем Востоке.

"ЕС по-прежнему решительно настроен внести вклад в деэскалацию и безопасность региона и с этой целью находится в тесном контакте со всеми сторонами", - говорится в коммюнике, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

Боррель назвал иранскую атаку "беспрецедентной эскалацией и угрозой региональной безопасности". Он заявил, что "ЕС самым решительным образом осуждает удары беспилотников и ракет Ирана по Израилю".

Глава европейской дипломатии заверил в приверженности Евросоюза безопасности Израиля. По его словам, в этой чрезвычайно напряженной ситуации в регионе дальнейшая эскалация не может служить ничьим интересом. Он призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность.

Кроме того, Боррель объявил в связи с иранскими ударами по Израилю о созыве 16 апреля внеочередного совещания министров иностранных дел ЕС в формате видеоконференции.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Позднее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.