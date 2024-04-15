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Блинкен заверил союзников США в районе Черного моря в американской поддержке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что Вашингтон окажет поддержку всем своим союзникам в черноморском регионе для обеспечения их безопасности, сообщает агентство Associated Press.

"Госсекретарь заверил союзников, имеющих выход к Черному морю, что они могут рассчитывать на поддержку США для обеспечения более безопасного и процветающего региона", - говорится в сообщении агентства.

Блинкен сделал такое заявление во время видеообращения в ходе Второй конференции по безопасности на Черном море, которая проходила в Софии (Болгария).

США Энтони Блинкен Черное море
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