Британский премьер выразил обеспокоенность успехами иранской атомной программы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Иран добился прогресса в работе над своей ядерной программой, и это - угроза для безопасности в мире, заявил в понедельник премьер Великобритании Риши Сунак.

"Сейчас эта программа оказалась на более продвинутом этапе, чем когда бы то ни было. И это угрожает миру и безопасности на планете", - приводит его слова The Guardian.

При этом Сунак заверил, что после иранских ударов по Израилю готов поддерживать усилия по деэскалации напряженности в ближневосточном регионе. Так, он сообщил, что в скором времени проведет разговор на эту тему с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Сунак подчеркнул, что последние события на Ближнем Востоке не привели к изменению британской позиции по сектору Газа. "Хочу ясно сказать, что события последних 48 часов никак не повлияли на наше отношение к происходящему в Газе. Там продолжает расти число погибших мирных жителей, люди страдают от голода, впадают в отчаяние", - сказал глава британского правительства.

В ночь на воскресенье Иран нанес серию ударов при помощи ракет и беспилотников по территории Израиля. Это стало ответом на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля.