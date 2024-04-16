В США считают, что ответ Израиля на иранские удары будет ограниченным

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Ответ Израиля на иранские удары, вероятно, не будет масштабным, израильтяне атакуют иранские силы и близкие им группировки за пределами Ирана, считают в Вашингтоне.

"Представители властей США полагают, что израильский ответ будет ограниченным. Скорее всего, это будут удары по иранским вооруженным силам за рубежами Ирана и иностранным группировкам, которых поддерживает Тегеран", - сообщает во вторник NBC News.

Телеканал отмечает, что такие оценки основаны на консультациях между чиновниками США и Израиля. Израильтяне сообщили американцам о подготовке ответа, при этом не проинформировали об окончательном решении, каким и когда он может быть.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В армии обороны Израиля сообщили, что в сторону Израиля было выпущено около 350 дронов и ракет. Большинство из них были перехвачены вне воздушного пространства страны силами Израиля, США, Великобритании, Франции, Иордании и Саудовской Аравии.