В Израиле призвали наложить санкции на Иран и признать КСИР террористической организацией

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обратился к более чем 30 странам с призывом ввести санкции против иранской программы по разработке баллистических ракет и объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

"Я разослал письма в 32 страны и поговорил с десятками министров иностранных дел и ведущих деятелей по всему миру, призывая ввести санкции в отношении иранского проекта по разработке баллистических ракет и признать КСИР террористической организацией, чтобы обуздать и ослабить Иран", - написал Кац в соцсети X.

Глава израильского МИД направил письма, в частности, представителям США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Индии, Украины, Японии и других стран.

"Иран необходимо остановить сейчас, пока не стало слишком поздно", - подчеркнул Кац.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В Армии обороны Израиля сообщили, что в сторону Израиля было запущено около 350 дронов и ракет. Большинство из них были перехвачены вне воздушного пространства страны силами Израиля, США, Великобритании, Франции, Иордании и Саудовской Аравии.

В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что у Израиля нет выбора, кроме как ответить на атаку Ирана.

Также The Wall Street Journal со ссылкой на трех неназванных западных чиновников сообщила, что "Израиль может вскоре ответить на субботнюю атаку Ирана".

При этом американские официальные лица, как сообщалось, предупреждали, что не будут принимать участие в израильских ударах по Ирану. Кроме того, Вашингтон просил израильских коллег заранее предупреждать в случае проведения подобных операций.