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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Главы МИД ЕС призвали все стороны на Ближнем Востоке "отойти от края бездны"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Всем сторонам на Ближнем Востоке необходимо деэскалировать ситуацию, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после атаки Ирана на Израиль, ссылаясь на мнение глав МИД стран ЕС, которые обсудили действия Ирана на видео-встрече.

"Сегодня министры заняли решительную позицию, попросив все действующие лица в регионе отойти от края бездны, чтобы не свалиться туда", - заявил Боррель.

Он отметил, что дальнейшая эскалация может привести к "полноценной войне" в регионе, из-за чего не удастся прекратить конфликт в секторе Газа.

"Некоторые члены ЕС предложили расширить ограничения против Ирана. Я отправлю в Европейскую службу внешних связей запрос на начало необходимой работы, связанной с санкциями", - сказал также Боррель.

По его словам, в частности, предлагается расширить санкции за сотрудничество России и Ирана в области беспилотников.

Ранее Politico сообщило, что несколько стран Евросоюза предложили расширить уже действующий санкционный режим против Ирана, который затрагивает его производство беспилотников. Однако, уточняло издание, такие санкции - "преимущественно символические", а Иран в предыдущие десятилетия обходил ограничительные меры в отношении своих ракетной и ядерной программ.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Евросоюз Жозеп Боррель Газа Израиль Иран МИД
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