Сунак заверил Нетаньяху в поддержке и призвал к деэскалации

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху заявил, что Великобритания поддерживает Израиль, но добавил, что эскалация напряженности в регионе не нужна никому, передает Sky News со ссылкой на пресс-службу Даунинг-стрит, 10.

"Значительная эскалация не находится ни в чьих интересах и только углубит нестабильность на Ближнем Востоке", - процитировал Сунака его пресс-секретарь. - Пришло время для спокойных решений".

По оценке Сунака, Иран серьезно просчитался и после атаки на Израиль его изоляция на международной арене усугубилась. Страны G7 сейчас согласуют дипломатический ответ Тегерану.

Нетаньяху поблагодарил коллегу за помощь во время атаки Ирана на выходных.

Оба лидера также обсудили сектор Газа. Сунак выразил серьезную озабоченность в связи с ухудшающимся гуманитарным кризисом и призвал допустить больше гуманитарной помощи в палестинский анклав.

17 апреля Израиль посетит глава британского Форин-офиса лорд Дэвид Кэмерон, он должен встретиться с Нетаньяху и с министром иностранных дел Исраэлем Кацем, писала The Times of Israel. Кроме того, Кэмерон встретится в Рамалле с высокопоставленными чиновниками Палестинской национальной администрации.