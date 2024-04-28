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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:28

На востоке Индонезии произошло извержение вулкана Ибу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Вулкан Ибу принялся извергаться рано утром в воскресенье на востоке Индонезии, сообщают западные СМИ.

Извержение продолжалось около трех минут, однако за это время вулкан успел выбросить в атмосферу столб дыма и пепла высотой в 3,5 км. Вулкан находится на острове Хальмахера - крупнейшем из Молуккских островов.

Местные власти предостерегли жителей и туристов от того, чтобы приближаться к вулкану. Однако эвакуацию не объявляли. Населению также рекомендовали носить маски и очки, быть готовым к выпадению вулканического пепла.

В Индонезии, находящейся в сейсмически опасной зоне - в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, имеются примерно 130 действующих вулканов. Ранее в апреле извергался вулкан на индонезийских островах Сангихе у Сулавеси. Пришлось эвакуировать тысячи человек. Международный аэропорт в Манадо (столица провинции Северный Сулавеси), находящийся в более чем 100 км от кратера, не мог работать несколько дней.

Индонезия Ибу
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