В Иране сообщили об израильских ударах по по юго-западу Сирии и Ираку

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Израиль провел серию авиаударов на юго-западе Сирии по целям в провинциях Эс-Сувайда и Даръа, а также в Ираке, сообщает иранский телеканал Press TV.

В частности, израильские истребители нанесли удары близ военного аэродрома Аль-Талаа в Эс-Сувайде.

В иракском ополчении "Силы народной мобилизации" сообщили, что рано утром 19 апреля израильские военные самолеты нанесли удар по радиолокационному посту между городом Изра и деревней Карфа в сирийской провинции Даръа.

Кроме того, несколько взрывов прогремели в иракской провинции Бабиль в центре страны. Звуки взрывов также были слышны недалеко от городя Бисмайя, расположенного примерно в 10 км от Багдада.

О пострадавших не сообщается.