Глава ЕК заявила, что РФ начала "гибридную операцию" против Финляндии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия проводит против Финляндии "гибридную операцию", якобы отправляя на границу беженцев из третьих стран, и поэтому обеспечение безопасности приграничных районов в ближайшие годы будет оставаться проблемой для стран ЕС.

"Россия начала гибридную операцию против Финляндии, аналогичную той, что ранее наблюдалась на литовско-польской границе. Ее цель состоит в том, чтобы проверить реакцию государств-членов ЕС и создать нестабильность. Это, безусловно, связано с вашей сильной поддержкой Украины", - сказала она в пятницу в приграничном с Россией финском городе Лаппеэнранта.

Фон дер Ляйен отметила, что приехала ознакомиться с ситуацией на восточной границе, "потому что обеспечение безопасности приграничных районов в ближайшие годы будет оставаться проблемой для стран ЕС".

Глава Еврокомиссии вместе с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо (Petteri Orpo) на вертолете ознакомилась со строительством пограничной линии на границе с Россией в районе Иматра и с ситуацией в Восточной Финляндии, пострадавшей от закрытия границы с Россией, сообщил портал Yle.

Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз поддерживает Финляндию во многих вопросах, "потому что безопасность внешней границы очень важна". Эта помощь заключается, в числе прочего, в направлении сотрудников Агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex) на восточную границу страны и финансовой поддержке, отметила она. Кроме того, Евросоюз ведет переговоры со странами происхождения мигрантов, чтобы не допустить их выезда в ЕС.

Как сообщил журналистам премьер Орпо, "Финляндия продолжит поддерживать Украину, несмотря на давление России".

"Украине нужно больше оружия против России. Страны ЕС должны нарастить производство боеприпасов и оружия", - заявил он.

По словам премьера, Финляндия готовится предотвратить наплыв просителей убежища с помощью новых законов, которые все еще находятся в разработке. "Мы внесли и вносим изменения в наше законодательство, но нам также нужна помощь ЕС, чтобы остановить это явление", - сообщил Орпо.

Он заявил, что экономика Восточной Финляндии пострадала из-за закрытия границы и нуждается в финансовой поддержке со стороны Евросоюза.

Власти Финляндии в начале апреля приняли решение о продлении закрытия границы с РФ на неопределенный период, вплоть до дальнейшего уведомления. По утверждению Хельсинки, в последнее время ситуация на границе Финляндии и России ухудшилась.

Ранее Орпо заявлял, что Финляндия видит признаки того, что рост числа мигрантов, которые пытаются попасть через Россию в Финляндию, не случаен, а является результатом неких "организованных усилий".