Байден ограничил аренду новых участков под добычу нефти и газа на Аляске

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена ограничит предоставление в аренду новых участков под разработку нефтяных и газовых месторождений на площади 13 млн акров, выделенной ранее под Национальный нефтяной резерв на Аляске.

Принятое решение является частью многолетнего спора о том, следует ли разрабатывать месторождения на Аляске и, если следует, то каким образом, сообщает Associated Press.

В сентябре прошлого года Белый дом принял решение отменить действие разрешений на разработку месторождений нефти и газа в находящемся на территории Аляски в Арктическом национальном заповеднике дикой природы (Arctic National Wildlife Refuge, ANWR), которые были выданы в конце президентского срока Дональда Трампа.

За несколько месяцев до этого администрация Байдена одобрила масштабный проект Willow компании ConocoPhillips по разработке нефтяного месторождения на Аляске, что вызвало недовольство некоторых демократов, а также экологических активистов.

Объявленное в пятницу решение затрагивает северную часть Аляски, не только располагающую запасами нефти и газа, но и имеющую богатую видами среду обитания: здесь живут полярные медведи, северные олени и другие дикие животные, водоплавающие птицы. Экологи неоднократно поднимали вопрос о том, что бурение в ANWR нанесет ущерб уникальной экосистеме Арктики.

Представители энергетической отрасли и власти Аляски поддерживали открытие региона для добычи нефти и газа, рассчитывая, что это создаст рабочие места и подтолкнет к росту экономику штата, которая в значительной мере зависит от нефтяного сектора.

Министерство внутренних дел США заявило в пятницу, что последнее решение не касается уже находящихся в аренде участков и не затрагивает ранее одобренные операции, в том числе, проект Willow.

В пятницу также стало известно, что администрация Байдена рекомендовала ведомству отклонить заявку одной из госкомпаний на строительство дороги протяженностью 338 км на северо-западе штата, необходимой для доступа к месторождениям меди, кобальта, цинка, серебра и золота.

Группа законодателей-республиканцев во главе с сенатором от Аляски Дэном Салливаном назвала решение администрации Байдена "незаконной" атакой на экономику штата, пишет Market Watch.