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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Суд Евросоюза снял санкции 2021 года с белорусской "Белшины"

Суд не увидел доказательств, что предприятие поддерживает режим Лукашенко

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Суд Европейского союза отменил санкции против белорусского предприятия "Белшина", введенные в 2021 году, это решение опубликовано на сайте суда.

По мнению суда, Совет ЕС, который инициировал санкции, не смог доказать, что, являясь "одной из ведущих государственных компаний в Беларуси и крупным производителем автомобильных шин, по сути, существенным источником доходов режима Лукашенко", "Белшина" "поддерживает режим Лукашенко". Поэтому суд аннулировал решение Совета ЕС ввести санкции против "Белшины".

ОАО "Белшина" было включено в санкционный список Евросоюза 2 декабря 2021 года наряду с другими белорусскими предприятиями, подпавшими под ограничительные меры ЕС. Предприятие обжаловало решение Совета ЕС в Суде Европейского союза.

"Белшина" - один из крупнейших производителей в шинной отрасли СНГ, выпускает более 300 типоразмеров шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электротранспорта, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин. Компания объединяет завод крупногабаритных шин, завод массовых шин, завод сверхкрупногабаритных шин, механический завод, другие подразделения для организации производства и сбыта продукции.

Евросоюз Совет ЕС Белшина Белоруссия Александр Лукашенко
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