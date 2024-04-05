Белоруссия предложит обсудить санкции ЕС на заседании Совета ФАО

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия намерена поставить вопрос инициированных Евросоюзом санкций на ближайшем заседании Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщила пресс-служба МИД республики.

"В связи с планируемым введением Европейским союзом новых ограничений на свободную торговлю продовольствием, кормами для животных и сырьем для их производства Республика Беларусь обратилась к государствам-членам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) с призывом осудить эгоистичную и безответственную санкционную политику ЕС, а также предложила обсудить данную проблему на ближайшем заседании Совета ФАО", - говорится в сообщении.

Ранее Еврокомиссия обнародовала предложение ввести повышенные пошлины на ввоз на территорию ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии.