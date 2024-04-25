Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Диалог США и Нигера о выводе американских войск стартует в четверг

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Официальные лица США и Нигера встретятся в четверг, чтобы начать обсуждение условий вывода американских военных из африканской страны, сообщил госдепартамент.

"В рамках продолжающихся переговоров правительства США с нигерийским Национальным комитетом по защите родины, посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и директор по стратегии, взаимодействию и программам Африканского командования США генерал-майор Кен Экман 25 апреля встретятся с представителями комитета в Ниамее, чтобы начать обсуждение упорядоченного и ответственного вывода сил США из Нигера", - говорится в сообщении дипломатического ведомства США.

В нем отмечается, что на будущей неделе помощник министра обороны США Кристофер Майер и генерал-лейтенант Даг Андерсон из Объединенного комитета начальников штабов также проведут в Ниамее встречи "для координации процесса вывода войск с соблюдением прозрачности и взаимного уважения".

В ближайшие месяцы в Ниамей отправится заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, чтобы "обсудить текущее сотрудничество в представляющих взаимный интерес областях", информировал госдеп.

Ранее о переговорах о выводе американских военнослужащих с территории этой африканской страны писало издание The Hill со ссылкой на представителя госдепа.

Издание отметило, что перспектива вывода войск США из Нигера является серьезным препятствием для реализации Вашингтоном политики в регионе Сахель. При этом американцы шесть лет назад потратили $110 млн на открытие базы на севере Нигера, используемой для запуска разведывательных беспилотников.

Агентство Associated Press (AP) ранее сообщало, что США предприняли попытку обсудить обновленный вариант военного соглашения с Нигером, который позволил бы американским военным там остаться, однако эти усилия провалились.

В середине марта власти Нигера заявили, что соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве "было навязано" Вашингтоном, и объявили его недействительным.

В данный момент на территории Нигера находятся около тысячи военных из США. Декларированная цель военного присутствия - помощь в борьбе против экстремистов.

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти данных стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию.

США Нигер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 25 апреля

МИД КНДР заявил, что санкции США вынуждают Пхеньян наращивать ядерную мощь

Штаты считают, что РФ разрабатывает спутник, способный нести ядерное оружие

Штаты считают, что РФ разрабатывает спутник, способный нести ядерное оружие

Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Трамп опережает Байдена в шести из семи "колеблющихся" штатов США

Трамп опережает Байдена в шести из семи "колеблющихся" штатов США

Вашингтон в марте тайно выделил Киеву ракеты ATACMS

Премьер Испании рассматривает возможность ухода в отставку

Что произошло за день: среда, 24 апреля

Байден подписал закон о дополнительной военной помощи Украине

Байден подписал закон о дополнительной военной помощи Украине

Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику

Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });