Диалог США и Нигера о выводе американских войск стартует в четверг

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Официальные лица США и Нигера встретятся в четверг, чтобы начать обсуждение условий вывода американских военных из африканской страны, сообщил госдепартамент.

"В рамках продолжающихся переговоров правительства США с нигерийским Национальным комитетом по защите родины, посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и директор по стратегии, взаимодействию и программам Африканского командования США генерал-майор Кен Экман 25 апреля встретятся с представителями комитета в Ниамее, чтобы начать обсуждение упорядоченного и ответственного вывода сил США из Нигера", - говорится в сообщении дипломатического ведомства США.

В нем отмечается, что на будущей неделе помощник министра обороны США Кристофер Майер и генерал-лейтенант Даг Андерсон из Объединенного комитета начальников штабов также проведут в Ниамее встречи "для координации процесса вывода войск с соблюдением прозрачности и взаимного уважения".

В ближайшие месяцы в Ниамей отправится заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, чтобы "обсудить текущее сотрудничество в представляющих взаимный интерес областях", информировал госдеп.

Ранее о переговорах о выводе американских военнослужащих с территории этой африканской страны писало издание The Hill со ссылкой на представителя госдепа.

Издание отметило, что перспектива вывода войск США из Нигера является серьезным препятствием для реализации Вашингтоном политики в регионе Сахель. При этом американцы шесть лет назад потратили $110 млн на открытие базы на севере Нигера, используемой для запуска разведывательных беспилотников.

Агентство Associated Press (AP) ранее сообщало, что США предприняли попытку обсудить обновленный вариант военного соглашения с Нигером, который позволил бы американским военным там остаться, однако эти усилия провалились.

В середине марта власти Нигера заявили, что соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве "было навязано" Вашингтоном, и объявили его недействительным.

В данный момент на территории Нигера находятся около тысячи военных из США. Декларированная цель военного присутствия - помощь в борьбе против экстремистов.

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти данных стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию.