Украина не намерена выставлять газотранспортные мощности на аукцион

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Украина не собирается вести переговоры с Россией о продлении контракта на транзит российского газа в Европу, который заканчивается в 2024 году, а также не планирует никаких сделок, заявил глава дивизиона по сотрудничеству с клиентами "Оператора ГТС Украины" Андрей Прокофьев на конференции Flame.

По его словам, отсутствие сделок с практической точки зрения означает, что Украина "не будет предлагать никаких мощностей на аукционы".