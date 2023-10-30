В ЕК считают, что еще рано обсуждать истечение договора об украинском транзите газа

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии считают преждевременным комментировать ситуацию с завершением срока соглашения на транзит российского газа через Украину в конце 2024 года, заявил на брифинге представитель ЕК Тим Макфи.

"Соглашение по транзиту газа через Украину закончится 31 декабря 2024 года. Первое, что можно сказать, мы еще довольно далеки от этой даты и не в состоянии сейчас говорить о том, что произойдет более, чем через год", - ответил он на соответствующий вопрос.

Макфи напомнил, что в ЕС действует план по усилению энергетической независимости Евросоюза REPowerEU, и после февраля 2022 года в европейском энергетическом секторе, по его словам, произошли значительные изменения.

"Мы сумели диверсифицировать наше снабжение, произвести инвестиции в возобновляемые виды энергии. Кроме того, мы принимаем внутренние меры по сокращению спроса и улучшению энергетической эффективности, не предвосхищая ситуацию в конце 2024 года. Нынешняя ситуация очень отличается о той, когда подписывалось соглашение. Мы будем как можно скорее сокращать наш импорт российского газа", - объяснил Макфи.

Договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между украинским холдингом и "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ), а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Контракт предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 млрд куб. м в год.