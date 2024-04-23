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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Спикеры парламентов стран ЕС одобрили идею общеевропейских сил быстрого реагирования

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Главы парламентов стран ЕС на встрече в Испании поддержали создание коллективных сил в 5 тыс. служащих для быстрого ответа на возникающие кризисы.

"Председатели парламентов считают особо актуальной инициативу ЕС относительно собственного военного инструмента, который позволил бы обеспечить защиту безопасности граждан союза, его интересов и его демократических ценностей. В связи с этим необходимо иметь до 5 тыс. служащих для быстрого развертывания при возникновении кризиса любой природы", - сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на итоговое заявление встречи.

В документе подчеркивается, что ранее ЕС уже неоднократно организовывал и проводил миссии и операции, цель которых состояла в стабилизации обстановки в соседних с ЕС странах и регионах.

Однодневная встреча глав парламентов стран ЕС состоялась на испанском острове Мальорка.

ЕС Испания
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