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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Московский планетарий сообщил о звездопаде Акварид в течение всего мая

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Звездопад Майские Аквариды будет виден на небе весь месяц, пик его активности произойдет в ночь с 5 на 6 мая, сообщил сайт Московского планетария.

"Весь май месяц действует метеорный поток Майские Аквариды, рожденный кометой Галлея. Максимум звездопада в ночь с 5 на 6 мая, ожидается до 50 метеоров в час. Условия наблюдения метеоров в 2024 году - благоприятные! Луна близка к новолунию и не помешает наблюдению метеоров", - говорится в сообщении.

Наблюдать метеоры лучше всего в начале мая в предрассветные часы с 2:00 до 4:00 по московскому времени и вдали от городских огней.

"Сложность наблюдений эта-Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро, и лучше всего виден из южного полушария. В средних широтах радиант Майских Акварид виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Он кульминирует около 8 часов утра местного времени", - говорится в сообщении.

Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, они оставляют длинные следы на небе. Их скорость достаточно высока и составляет почти 67 км/сек.

Московский планетарий комета Галлея Москва Эта-Аквариды Южные Дельта-Аквариды
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