Японские истребители дважды поднимались на сопровождение военных самолетов РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Японские истребители поднимались на сопровождение российских военных самолетов над Японским морем, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны.

По его данным, полеты были зафиксированы накануне. Сначала вдоль западного побережья острова Хоккайдо и Хонсю выполнил полет российский разведывательный самолет Ил-20.

Затем у острова Хонсю был замечен российский патрульный самолет Ил-38.

В этой связи в воздух поднимались истребители Северных сил ПВО Воздушных сил самообороны Японии.