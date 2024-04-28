Спецназ вытеснил участников акции с прилегающих к парламенту Грузии улиц

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Полицейский спецназ, вооруженный щитами и дубинками, начал вытеснять участников акции оппозиции с площади перед зданием парламента.

Оттеснив оппозиционеров с прилегающих к зданию парламента улиц, спецназовцы остановились, передает корреспондент "Интерфакса". На проспекте Руставели появилась водометная автомашина.

Полицейские, применяя перцовый газ, начали задерживать участников акции.

Участники акции протестуют против принятия парламентом закона об иноагентах.