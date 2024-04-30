В Минобороны Белоруссии заявили, что Москва не требовала от Минска участия в СВО

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - РФ никогда не обращалась за помощью к Белоруссии для участия в специальной военной операции, заявил помощник министра обороны - начальник главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.

"Наш главнокомандующий неоднократно говорил о том, что Россия с начала специальной военной операции никогда не обращалась за помощью, не требовала, чтобы Республика Беларусь участвовала в СВО", - сказал представитель военного ведомства, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

Он подчеркнул, что "в отличие от НАТО Россия не тащит в военные дела партнеров и союзников".

"С учетом военного и экономического потенциала Российской Федерации можно утверждать, что настолько мощное государство способно, не втягивая кого-то, само решать те вопросы, которые назрели", - отметил Касинский.

Он напомнил, что "после начала специальной военной операции было много спекуляций на тему того, что белорусские военные якобы находятся на территории Украины, принимают участие в СВО, фабриковались различные информационные материалы о том, что якобы погибли наши военнослужащие".