Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

В Минобороны Белоруссии заявили, что Москва не требовала от Минска участия в СВО

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - РФ никогда не обращалась за помощью к Белоруссии для участия в специальной военной операции, заявил помощник министра обороны - начальник главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.

"Наш главнокомандующий неоднократно говорил о том, что Россия с начала специальной военной операции никогда не обращалась за помощью, не требовала, чтобы Республика Беларусь участвовала в СВО", - сказал представитель военного ведомства, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

Он подчеркнул, что "в отличие от НАТО Россия не тащит в военные дела партнеров и союзников".

"С учетом военного и экономического потенциала Российской Федерации можно утверждать, что настолько мощное государство способно, не втягивая кого-то, само решать те вопросы, которые назрели", - отметил Касинский.

Он напомнил, что "после начала специальной военной операции было много спекуляций на тему того, что белорусские военные якобы находятся на территории Украины, принимают участие в СВО, фабриковались различные информационные материалы о том, что якобы погибли наши военнослужащие".

Белоруссия СВО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Армении заявили, что остаются в ОДКБ, но не хотят быть частью неработающего механизма

В Армении заявили, что остаются в ОДКБ, но не хотят быть частью неработающего механизма

Страны G7 будут снижать зависимость от России в области атомной энергии

Карл III вернулся к общественным обязанностям после диагностирования рака

Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация ХАМАС покинула Каир после переговоров о перемирии в Газе

Лукашенко полагает, что Белоруссии нужна еще одна АЭС

В Лондоне арестовали мужчину, напавшего на прохожих с мечом

В Лондоне арестовали мужчину, напавшего на прохожих с мечом

Экс-глава МВД Казахстана задержан по делу о массовых беспорядках в 2022 году

Экс-глава МВД Казахстана задержан по делу о массовых беспорядках в 2022 году

Что случилось этой ночью: вторник, 30 апреля

Уолл-стрит слабо выросла в понедельник в ожидании заседания ФРС

Уолл-стрит слабо выросла в понедельник в ожидании заседания ФРС

Трое полицейских и федеральный маршал убиты в перестрелке в Северной Каролине

Трое полицейских и федеральный маршал убиты в перестрелке в Северной Каролине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });