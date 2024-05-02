Несколько рейсов отменены в Дубае из-за ливней

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Погода в Дубае снова испортилась: более 10 авиарейсов были отменены или перенаправлены в другие аэропорты из-за проливных дождей, а пассажиров призывают приезжать заранее, сообщает пресс-служба аэропорта эмирата.

"Из-за неблагоприятных погодных условий пять рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, еще 13 отменены. Если вылет запланирован на четверг, то пассажирам следует заблаговременно прибыть в аэропорт, так как на дорогах сейчас пробки. По возможности, следует использовать метро Дубая, чтобы добраться до терминалов 1 и 3", - говорится в сообщении в соцсетях.

Как отметили в национальном управлении по ЧС (NCEMA), жителям и путешественникам в течение следующих нескольких дней следует держаться подальше от побережья, горных и пустынных районов из-за песчаных бурь.

В середине апреля мощнейший ливень обрушился на ОАЭ, особенно пострадал Дубай. Из-за обильных осадков оказались затоплены основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дубая. Всего было задержано порядка 2 тыс. рейсов, а тысячи пассажиров не могли вылететь из страны.

По оценке метеорологов ОАЭ, ливни в апреле стали сильнейшими за последние 75 лет. В некоторых районах выпало до 250 мм осадком менее, чем за сутки.