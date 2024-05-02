Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Несколько рейсов отменены в Дубае из-за ливней

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Погода в Дубае снова испортилась: более 10 авиарейсов были отменены или перенаправлены в другие аэропорты из-за проливных дождей, а пассажиров призывают приезжать заранее, сообщает пресс-служба аэропорта эмирата.

"Из-за неблагоприятных погодных условий пять рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, еще 13 отменены. Если вылет запланирован на четверг, то пассажирам следует заблаговременно прибыть в аэропорт, так как на дорогах сейчас пробки. По возможности, следует использовать метро Дубая, чтобы добраться до терминалов 1 и 3", - говорится в сообщении в соцсетях.

В миреВ ОАЭ потратят более $544 млн на устранение последствий недавних ливнейЧитать подробнее

Как отметили в национальном управлении по ЧС (NCEMA), жителям и путешественникам в течение следующих нескольких дней следует держаться подальше от побережья, горных и пустынных районов из-за песчаных бурь.

В середине апреля мощнейший ливень обрушился на ОАЭ, особенно пострадал Дубай. Из-за обильных осадков оказались затоплены основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дубая. Всего было задержано порядка 2 тыс. рейсов, а тысячи пассажиров не могли вылететь из страны.

По оценке метеорологов ОАЭ, ливни в апреле стали сильнейшими за последние 75 лет. В некоторых районах выпало до 250 мм осадком менее, чем за сутки.

Дубай ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Делегация ХАМАС вновь поедет в Египет на переговоры о прекращении огня в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Восстановление жилья в Газе будет идти до 2040 г., если конфликт завершат сейчас

Восстановление жилья в Газе будет идти до 2040 г., если конфликт завершат сейчас

В Англии начались местные выборы, где консерваторы могут лишиться значительной поддержки

В Англии начались местные выборы, где консерваторы могут лишиться значительной поддержки

Песков не ждет последствий новых санкций США для международного сотрудничества России

Песков не ждет последствий новых санкций США для международного сотрудничества России

Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло почти до 50 человек

Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло почти до 50 человек
Обострение палестино-израильского конфликта

В Тель-Авиве семьи заложников перекрыли шоссе Аялон

В Тель-Авиве семьи заложников перекрыли шоссе Аялон

Что случилось этой ночью: четверг, 2 мая

В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в здание парламента

В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в здание парламента

В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности

В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности

Президент Грузии призвала протестующих не проявлять агрессию и дождаться выборов

Президент Грузии призвала протестующих не проявлять агрессию и дождаться выборов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });