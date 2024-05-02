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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В Киргизии 28 детей пострадали в результате наезда грузовика с мороженым

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Джалал-Абадской области Киргизии на массовом мероприятии грузовик с мороженым наехал на толпу детей, пострадали 28 детей в возрасте от 9 до 26 лет и один взрослый - учитель, сообщил Миздрав республики.

В разные больницы доставили 18 пострадавших, семеро из них в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии. 11 человек отпустили на амбулаторное лечение после медосмотра.

Инцидент произошел во время чтения эпоса "Манас". По предварительным данным, наезд произошел не умышленно: на детей внезапно поехал припаркованный Hyundai Porter, с которого продавали мороженое. В полиции инцидент зарегистрировали как несчастный случай, по факту идет проверка, сообщили Turmush в областном управлении внутренних дел.

Манас Киргизия Джалал-Абадская область
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