США перемещают истребители и дроны из ОАЭ в Катар из-за запрета на боевые вылеты

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - США вынуждены передислоцировать истребители, БПЛА и другую авиацию из ОАЭ в Катар в связи с решением Абу-Даби ввести ограничения на боевые миссии американских военных с территории Эмиратов, сообщает в пятницу The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

"Ограничения ввели в отношении миссий для нанесения ударов в Ираке и Йемене. Эти ограничительные меры диктуют потребности самообороны", - заявил изданию неназванный представитель властей ОАЭ.

По данным WSJ, еще в феврале ОАЭ проинформировали США, что более не позволят ее военной авиации взлетать с базы ВВС "Ад-Дафра" у Абу-Даби для ударов по Ираку и Йемену. В результате американскому командованию пришлось договариваться с Катаром об отправке на его авиабазу "Аль-Удейд" истребителей, дронов и самолетов-разведчиков - в дополнение к уже имеющейся там авиации. Эти события, поясняет газета, указывают на рост напряженности между США и некоторыми странами Персидского залива, которые опасаются быть втянутыми в региональный конфликт, провоцируемый боевыми действиями в секторе Газа.

При этом США за последние месяцы использовала различные базы на Ближнем Востоке для ударов по Сирии, Ираку и Йемену.

Вместе с тем, отправка самолетов на базу "Аль-Удейд" связана с тем, что как ожидается, к этому лету авианосец ВМС США USS Dwight Eisenhower, находящийся в регионе, покинет его, без последующей замены другим кораблем такого класса. США в свою очередь нужно будет продолжать вылеты против целей в Йемене, заявили изданию неназванные представители американских властей.

Кроме того, добавили источники, США рассматривают Джибути в качестве страны, откуда их военные могли бы наносить авиаудары в регионе.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против нее в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против израильских и американских сил в регионе.