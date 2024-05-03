Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

США перемещают истребители и дроны из ОАЭ в Катар из-за запрета на боевые вылеты

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - США вынуждены передислоцировать истребители, БПЛА и другую авиацию из ОАЭ в Катар в связи с решением Абу-Даби ввести ограничения на боевые миссии американских военных с территории Эмиратов, сообщает в пятницу The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

"Ограничения ввели в отношении миссий для нанесения ударов в Ираке и Йемене. Эти ограничительные меры диктуют потребности самообороны", - заявил изданию неназванный представитель властей ОАЭ.

По данным WSJ, еще в феврале ОАЭ проинформировали США, что более не позволят ее военной авиации взлетать с базы ВВС "Ад-Дафра" у Абу-Даби для ударов по Ираку и Йемену. В результате американскому командованию пришлось договариваться с Катаром об отправке на его авиабазу "Аль-Удейд" истребителей, дронов и самолетов-разведчиков - в дополнение к уже имеющейся там авиации. Эти события, поясняет газета, указывают на рост напряженности между США и некоторыми странами Персидского залива, которые опасаются быть втянутыми в региональный конфликт, провоцируемый боевыми действиями в секторе Газа.

В миреРяд стран отказали США в использовании баз на их территории для ударов по ИрануЧитать подробнее

При этом США за последние месяцы использовала различные базы на Ближнем Востоке для ударов по Сирии, Ираку и Йемену.

Вместе с тем, отправка самолетов на базу "Аль-Удейд" связана с тем, что как ожидается, к этому лету авианосец ВМС США USS Dwight Eisenhower, находящийся в регионе, покинет его, без последующей замены другим кораблем такого класса. США в свою очередь нужно будет продолжать вылеты против целей в Йемене, заявили изданию неназванные представители американских властей.

Кроме того, добавили источники, США рассматривают Джибути в качестве страны, откуда их военные могли бы наносить авиаудары в регионе.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против нее в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против израильских и американских сил в регионе.

США ОАЭ Катар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шеф Пентагона подтвердил, что военные РФ находятся на одной базе с американцами в Нигере

Шеф Пентагона подтвердил, что военные РФ находятся на одной базе с американцами в Нигере

В Ташкенте не выявили проблем у граждан Узбекистана при въезде в Россию

FT сообщила об отказе G7 от идеи полной конфискации российских активов

FT сообщила об отказе G7 от идеи полной конфискации российских активов

Венгрия увеличит расходы на оборону, если кризис на Украине затянется еще на год

Что случилось этой ночью: пятница, 3 мая

Российские военные разместились в Нигере на одной базе с американцами

Российские военные разместились в Нигере на одной базе с американцами

У православных христиан наступила Страстная пятница

У православных христиан наступила Страстная пятница

НАТО обвинило РФ в гибридной вредоносной деятельности в странах альянса

НАТО обвинило РФ в гибридной вредоносной деятельности в странах альянса

В ООН призвали власти Грузии отозвать законопроект об иноагентах

Мерил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Канн

Мерил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Канн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });