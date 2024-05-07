Белоруссия проверит боеготовность своих ВС на фоне учений ядерных сил в РФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия проведет проверку боеготовности своих Вооруженных сил с привлечением сил и средств, способных применять ядерные боеприпасы, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович во вторник в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"По поручению главнокомандующего Вооруженными силами Беларуси к нынешней проверке будут привлечены силы и средства, способные применять ядерные боеприпасы", - сказал госсекретарь Совбеза.

Он добавил, что "проверка будет проводиться на фоне учений в России по применению нестратегического ядерного оружия".

Накануне министерство обороны России сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина будет проведено учение с ракетными соединениями Южного военного округа в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил. В ходе учений будет привлекаться авиация, а также силы Военно-морского флота, заявили в Минобороны.