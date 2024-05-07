Российские военные сообщили о восьми нарушениях воздушного пространства Сирии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты с нарушением ее воздушного пространства, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Попов.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений тремя парами истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции", - сказал Попов на брифинге во вторник.

Он сообщил также, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб. В результате ранены два сирийских военнослужащих.