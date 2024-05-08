В МВД Киргизии объяснили отмену шествия "Бессмертный полк"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Киргизии шествие "Бессмертный полк" решили отменить анализа оперативной обстановки в стране и Центральной Азии, объяснил на пресс-конференции замглавы Службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов.

Шествие отменили, чтобы не допустить возможных провокаций и терактов, продолжил он.

"Массовые шествия "Бессмертного полка" требуют больших сил, средств и внимания. Протяженность маршрута очень большая", - отметил Исмаилов.

Он попросил граждан отнестись с пониманием к вынужденным мерам безопасности.

"Ограничение касается только "Бессмертного полка", другие мероприятия в честь Дня Победы пройдут по плану. Общественная безопасность и порядок будут обеспечиваться на должном уровне. С 1 по 10 мая сотрудники правоохранительных органов несут службу в повышенной боевой готовности", - сказал Исмаилов.

Об отмене шествия "Бессмертного полка" из-за угроз общественной безопасности МВД Киргизии объявило 1 мая. В ведомстве тогда заявили, что принимается комплекс мер для предупреждения и исключения рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей.