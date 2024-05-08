В Ливане сообщили о мощных ударах по южным районам из Израиля

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Ливане сообщили в среду о серии крупных авиаударов со стороны Израиля по южным районам страны, пишут израильские СМИ.

Удары были нанесены, в том числе, по населенным пунктам Марвахин и Айти-аш-Шаб. Данные о пострадавших пока не сообщаются.

При этом на севере Израиля были слышны сигналы тревоги, предупреждающие об обстреле.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не сообщали об этих ударах.

При этом ранее в ЦАХАЛ заявили, что истребители атаковали в ночь на среду несколько зданий, относящихся к военной инфраструктуре "Хезболлы".

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные продолжают обстрел позиций друг друга вдоль границы.