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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Спецслужбы РФ и Таджикистана наладили работу по реагированию на угрозы терроризма

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Работа спецслужб России и Таджикистана по реагированию на общие террористические угрозы налажена, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле.

Путин поблагодарил коллегу за слова соболезнования, выраженные после теракта в Crocus City Hall.

Президент РФ отметил, что специальные службы активно работают для реагирования на общие угрозы. "Терроризм представляет угрозу для всех стран, для России и для Таджикистана. Работа эта налажена", - сказал он.

В свою очередь Рахмон заявил, что терроризм является глобальной проблемой, и он не имеет ни национальности, ни религии.

"Что касается наших двусторонних отношений, они идут по нарастающей, в торгово-экономическом сотрудничестве, в гуманитарной сфере. Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете более 30 лет нашу позицию. Наша позиция такова: неоднократно я заявлял о том, что мы против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Терроризм не имеет национальности и не имеет религии", - сказал он.

Рахмон отметил, что с терроризмом нужно бороться сообща "везде и всюду". По его словам, спецслужбы РФ и Таджикистана все прошлые годы работали хорошо, но, к сожалению, случилась трагедия в Crocus City Hall.

Он заметил, что Таджикистан более 30 лет воюет против терроризма и экстремизма и знает об этой проблеме не понаслышке. "Это глобальная проблема", - подчеркнул президент Таджикистана.

"Таджики - это древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру и цивилизацию. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо. Это то, что наносит серьезный урон по имиджу, истории, культуре, традициям нашей нации. Мы будем в дальнейшем работать с вами в тесном контакте по этому вопросу", - добавил Рахмон.

Таджикистан Эмомали Рахмон Владимир Путин
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