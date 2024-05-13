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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Северомакедонский Минюст назвал недействительной присягу нового президента

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр юстиции Северной Македонии Кренар Лога считает, что присяга нового президента страны Горданы Силяновской-Давковой в том виде, в котором она прозвучала, не имеет силы, и церемонию нужно повторить, сообщает македонский телеканал А1.

"Упоминание неконституционного названия государства делает присягу Силяновской-Давковой недействительной, в связи с чем церемонию присяги следует повторить, - заявил он. - Либо повторение церемонии, либо функции главы государства следует принять председателю парламента".

МИД Северной Македонии подтвердил приверженность всем принятым страной договорам и обязательствам. "Мы призываем к бдительности всех политических деятелей, особенно избранных государственных чиновников", - отмечается в его заявлении.

12 макя, повторяя слова присяги за спикером парламента Йованом Митрески, Силяновска-Давкова назвала свою страну Македонией без упоминания слова Северная. На это остро отреагировали в Евросоюзе.

Президент и премьер-министр Болгарии Румен Радев и Димитар Главчев в понедельник заявили о резком несогласии Софии с поведением Горданы Силяновской-Давковой во время принесения присяги, сообщило Болгарское национальное радио.

"Болгария не приемлет заявлений и поведения на церемонии вступления в должность нового президента Северной Македонии. Они противоречат как договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве (с Болгарией), так и принципиальным договоренностям между ЕС и Северной Македонией", - говорится в заявлении канцелярии болгарского правительства.

"Болгария многократно и ясно выражала свою позицию - договоренности необходимо четко исполнять", - подчеркнул Главчев, напомнив, что Северная Македония является членом НАТО, из чего проистекают соответствующие обязанности и ответственность.

Радев обратил внимание на желание Скопье продолжать дальнейшее сближение с ЕС: "Европейская перспектива Северной Македонии зависит от строгого исполнения международных договоров, стороной которых она является, а также от переговорных рамок, одобренных Европейским советом в 2022 году, которые пересмотру не подлежат".

"Провокационное решение нового президента Северной Македонии нарушить официальный текст присяги и упомянуть другое название ее страны - это незаконная и неприемлемая инициатива, нарушающая Преспанское соглашение и конституцию ее страны. Она также ставит под угрозу перспективы страны", - заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

"Греция отвергает такие манипуляции, которые использовала Силяновска-Давкова при вступлении в должность, и призывает ее вернуться к законным обязанностям и поведению, соответствующему ее роли. Мы решительно заявляем, что не примем подобных отклонений. Мы еще раз подтверждаем, что любой прогресс в двусторонних отношениях, как и любой шаг Скопье в направлении Европы, зависит от искреннего соблюдения соглашений, использования конституционного названия страны и, конечно же, от уклонения от провокаций", - сказал глава правительства Греции.

Силяновска-Давкова, представляющая Демократическую партию македонского национального единства, известна своей непримиримой позицией в отношении к Преспанскому соглашению, по которому в 2018 году между Скопье и Афинами был достигнут договор о новом названии страны - Северная Македония. После обретения независимости и до того момента это государство называлось Бывшей югославской республикой Македонией, в то время как внутри страны использовалось название Македония, против чего резко выступали греческие власти, поскольку такое же название имеет одна из провинций Греции.

Болгария Греция Евросоюз Минюст Северная Македония Кренар Лога
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