Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

В ЕС нет единогласия в вопросе признания палестинского государства

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Признание палестинского государства относится исключительно к компетенции государств-членов ЕС, и единогласия по этому вопросу среди них нет, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

В миреСША заблокировали резолюцию о признании Палестины полноправным членом ООНСША заблокировали резолюцию о признании Палестины полноправным членом ООНЧитать подробнее

"Что касается признания Палестинского государства, это полностью вопрос национальной компетенции. ЕС не играет в этом никакой роли. Каждое государство-член принимает решение в соответствии со своей компетенцией, своими возможностями, чтобы признать организацию, страну", - сказал Стано в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, по таким вопросам "не существует необходимой координации на уровне ЕС". И для определения позиции Евросоюза необходимо единогласие государств-членов.

При этом представитель Борреля указал на то, что позиции государств-членов ЕС по признанию Палестины "крайне отличаются", нет единогласия по этому вопросу, который полностью относится к национальной компетенции стран союза.

ЕС Палестина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕЦБ предупредил о рисках в связи с высоким госдолгом стран еврозоны

ЕЦБ предупредил о рисках в связи с высоким госдолгом стран еврозоны

Болгария потребует от "Газпрома" компенсации за прекращение поставок газа

Задержанному после покушения на премьер-министра Фицо предъявили обвинения

Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области

Акции грузинских компаний на LSE продолжают дешеветь на фоне кризиса в Грузии

Состояние премьера Словакии после покушения оценили как стабильное

Состояние премьера Словакии после покушения оценили как стабильное

США достроили плавучий пирс у берегов сектора Газа для приема гумпомощи

США достроили плавучий пирс у берегов сектора Газа для приема гумпомощи

Президент РФ приветствует расширение присутствия китайского автопрома в стране

Президент РФ приветствует расширение присутствия китайского автопрома в стране

Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным дружескими и содержательными

Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным дружескими и содержательными

Южная Корея в апреле нарастила импорт СПГ на треть

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });