В ЕС нет единогласия в вопросе признания палестинского государства

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Признание палестинского государства относится исключительно к компетенции государств-членов ЕС, и единогласия по этому вопросу среди них нет, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Что касается признания Палестинского государства, это полностью вопрос национальной компетенции. ЕС не играет в этом никакой роли. Каждое государство-член принимает решение в соответствии со своей компетенцией, своими возможностями, чтобы признать организацию, страну", - сказал Стано в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, по таким вопросам "не существует необходимой координации на уровне ЕС". И для определения позиции Евросоюза необходимо единогласие государств-членов.

При этом представитель Борреля указал на то, что позиции государств-членов ЕС по признанию Палестины "крайне отличаются", нет единогласия по этому вопросу, который полностью относится к национальной компетенции стран союза.