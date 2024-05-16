ЕС выделит больше 1 млрд евро на 54 оборонных проекта

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что по итогам конкурса заявок на 2023 год в рамках Европейского оборонного фонда отобраны 54 совместных европейских проекта исследований и разработок в области обороны на сумму в 1,031 млрд евро.

"Отобранные проекты будут поддерживать технологическое совершенство в широком спектре оборонных возможностей в критически важных областях, включая киберзащиту, наземные, воздушные и морские боевые действия, защиту космических объектов, химическую, биологическую, радиологическую и ядерную защиту", - сообщается в коммюнике ЕК.

Отмечается, что новые разработки будут способствовать реализации приоритетов ЕС в области военного потенциала, таких как улучшение ситуационной осведомленности для обеспечения доступа в космос и технологии для будущего основного боевого танка.

Речь идет также о стратегических воздушных перевозках негабаритных грузов, технологиях противодействия беспилотным воздушным системам, улучшении компонентов подвески тяжелой бронетехники и др.

В реализации отобранных предложений участвует 581 юридическое лицо из 26 государств-членов ЕС и Норвегии.

Теперь ЕК приступит к подготовке грантовых соглашений с консорциумами, стоящими за этими предложениями. После завершения данного процесса соглашения будут подписаны до конца года.

"В ближайшие годы эти совместные проекты будут способствовать формированию будущего ландшафта европейских оборонных технологий, развитию трансграничного сотрудничества и повышению инновационного потенциала европейской оборонной технологической и промышленной базы", - заявляют в Еврокомиссии.