Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 15:36

Температура воздуха в Дели приблизилась к 48 градусам

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Дели и прилегающих к столице Индии районах в последние сутки температура воздуха превысила отметку в 47 градусов по Цельсию, сообщает в понедельник ЭФЭ со ссылкой на индийское метеорологическое агентство.

"Термометры в столице в воскресенье зафиксировали максимальную температуру в стране - 47,8 градусов по Цельсию", - информирует агентство.

В миреТемпература в мире повысится минимум на 2,5 градуса в этом векеЧитать подробнее

"Это самая высокая температура, зафиксированная в этом сезоне", - говорится в сообщении метеорологического агентства Индии.

Власти объявили красный, максимальный, уровень погодной опасности в столице, а также в штатах Раджастхан, Пенджаб, Уттар-Прадеш и Харьяна, где накануне температура воздуха варьировалась от 43 до 46 градусов по Цельсию.

Ожидается, что жара продержится в Индии еще не менее пяти дней.

Индия Дели
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британский суд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Британский суд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Прокурор МУС запросил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС

Прокурор МУС запросил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Тела погибших при крушении вертолета Раиси доставлены в иранский Тебриз

Тела погибших при крушении вертолета Раиси доставлены в иранский Тебриз
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Хаменеи утвердил Мухбара исполняющим обязанности президента Ирана

Хаменеи утвердил Мухбара исполняющим обязанности президента Ирана

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона

Нефть Brent подорожала до $84,08 за баррель

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

В Иране официально объявили о гибели президента Ибрахима Раиси

В Иране официально объявили о гибели президента Ибрахима Раиси
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Президент и глава МИД Ирана погибли в результате крушения вертолета

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 мая

Уолл-стрит завершила торги в пятницу без единой динамики, Dow впервые превысил 40 тыс. пунктов

Уолл-стрит завершила торги в пятницу без единой динамики, Dow впервые превысил 40 тыс. пунктов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });