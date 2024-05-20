Температура воздуха в Дели приблизилась к 48 градусам

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Дели и прилегающих к столице Индии районах в последние сутки температура воздуха превысила отметку в 47 градусов по Цельсию, сообщает в понедельник ЭФЭ со ссылкой на индийское метеорологическое агентство.

"Термометры в столице в воскресенье зафиксировали максимальную температуру в стране - 47,8 градусов по Цельсию", - информирует агентство.

"Это самая высокая температура, зафиксированная в этом сезоне", - говорится в сообщении метеорологического агентства Индии.

Власти объявили красный, максимальный, уровень погодной опасности в столице, а также в штатах Раджастхан, Пенджаб, Уттар-Прадеш и Харьяна, где накануне температура воздуха варьировалась от 43 до 46 градусов по Цельсию.

Ожидается, что жара продержится в Индии еще не менее пяти дней.