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Жителей Пакистана призвали не покидать дома из-за аномальной жары

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Волна сильной жары в Пакистане спровоцировала временное закрытие школ и проблемы с электроснабжением, сообщает во вторник Associated Press.

"В этом месяце сохранится изнуряющая жара", - сказал высокопоставленный сотрудник Метеорологического департамента Пакистана Захир Ахмед Бабар. По его словам, температура может превысить месячную норму на шесть градусов Цельсия. На этой неделе во многих частях страны она превысит 40 градусов.

Бабар добавил, что люди должны пить больше воды и избегать ненужных путешествий, а фермеры должны принять меры для защиты скота.

В миреТемпература воздуха в Дели приблизилась к 48 градусамЧитать подробнее

В самой густонаселенной провинции страны Пенджабе из-за жары на этой неделе не будут работать все школы, около 18 млн учеников останутся дома.

Больницы Пакистана создают центры, в которых пострадавшие от жары смогут получить срочную помощь.

В некоторых районах страны наблюдаются многочасовые отключения электричества.

Вместе с тем в апреле в Пакистане зафиксировали рекордное с 1961 года количество осадков: оно в два раза превысили месячную норму.

В понедельник сообщалось, что аномальная жара наблюдается в соседней Индии. В Дели и прилегающих к столице Индии районах в последние сутки температура воздуха превысила отметку в 47 градусов по Цельсию. Власти объявили красный, максимальный, уровень погодной опасности в столице, а также в штатах Раджастхан, Пенджаб, Уттар-Прадеш и Харьяна, где накануне температура воздуха варьировалась от 43 до 46 градусов по Цельсию.

Ожидается, что жара продержится в Индии еще не менее пяти дней.

Пакистан
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