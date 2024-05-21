Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Американская Lam Research проведет buyback на $10 млрд и сплит акций "10 к 1"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров американского производителя оборудования для выпуска микрочипов Lam Research одобрил программу обратного выкупа акций на $10 млрд и их сплит в соотношении "10 к 1", говорится в сообщении компании.

Новый buyback дополнит действующие программы выкупа. Сроки его окончания пока не определены.

Сплит будет проведен после закрытия рынка 2 октября и, по словам главного финдиректора Lam Дага Беттингера, позволит большему числу сотрудников компании участвовать в программах поощрения.

Акции Lam дорожают на 4,5% в ходе предварительных торгов во вторник.

Lam Research
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон отправится в Новую Каледонию, где продолжаются беспорядки

Макрон отправится в Новую Каледонию, где продолжаются беспорядки

Законодательный пакет ЕС по газу предусматривает ограничения поставок из РФ и Белоруссии

Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана

Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана

В Британии продуктовая инфляция замедлилась до минимума с октября 2021 года

В Британии продуктовая инфляция замедлилась до минимума с октября 2021 года

В ЕС согласовали план по использованию доходов от замороженных активов РФ

В ЕС согласовали план по использованию доходов от замороженных активов РФ
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

В Тебризе началось прощание с погибшим президентом Ирана Раиси

В Тебризе началось прощание с погибшим президентом Ирана Раиси
Обострение палестино-израильского конфликта

Франция и Бельгия поддержали запрос прокурора МУС об аресте руководства Израиля и ХАМАС

В финский парламент внесен законопроект о депортации прибывших из РФ беженцев

Что случилось этой ночью: 21 мая, вторник

Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды, Dow Jones снизился

Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды, Dow Jones снизился
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });