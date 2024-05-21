Американская Lam Research проведет buyback на $10 млрд и сплит акций "10 к 1"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров американского производителя оборудования для выпуска микрочипов Lam Research одобрил программу обратного выкупа акций на $10 млрд и их сплит в соотношении "10 к 1", говорится в сообщении компании.

Новый buyback дополнит действующие программы выкупа. Сроки его окончания пока не определены.

Сплит будет проведен после закрытия рынка 2 октября и, по словам главного финдиректора Lam Дага Беттингера, позволит большему числу сотрудников компании участвовать в программах поощрения.

Акции Lam дорожают на 4,5% в ходе предварительных торгов во вторник.