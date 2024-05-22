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Выборы в Великобритании пройдут 4 июля

Выборы в Великобритании пройдут 4 июля
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Всеобщие выборы в Великобритании пройдут 4 июля, король Карл III уже одобрил роспуск парламента, сообщил британский премьер Риши Сунак.

"Ранее сегодня я поговорил с Его Величеством королем Карлом III для того, чтобы запросить роспуск парламента. Король удовлетворил эту просьбу. Мы проведем всеобщие выборы 4 июля", - сказал Сунак, выступая на Даунинг-стрит.

"Для Великобритании настал момент определения ее будущего", - подчеркнул он.

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Избирательная компания начнется в стране после роспуска парламента.

По данным Sky News, на Даунинг-стрит шли "долгие и открытые дискуссии" о том, проводить ли выборы сейчас или осенью. Так, заместитель премьер-министра Оливер Доуден настаивал на проведении летних выборов.

Ранее в мае Консервативная партия действующего премьер-министра Великобритании потеряла почти половину - 474 - мест в местных советах на выборах в Англии. До сих пор у консерваторов было около 1000 мест в английских советах.

Либеральные демократы получили дополнительно 104 места, "зеленые" - 74 места. Кроме того, пользуясь неудачей консерваторов, улучшили свои позиции некоторые более мелкие партии.

Тогда глава британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер высказался в пользу всеобщих выборов в Великобритании.

Сунак занимает пост британского премьера с октября 2022 года.

Великобритания Риши Сунак Карл III
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