В Кремле сомневаются, что выборы в Великобритании улучшат отношения с РФ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Результаты предстоящих досрочных выборов в Великобритании вряд ли будут иметь значение для России с точки зрения развития отношений двух стран, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В контексте наших двусторонних отношений – вряд ли, сейчас практически невозможно усмотреть на политическом ландшафте Великобритании какие-то силы, которые отличались бы трезвым подходом к перспективам наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, имеет ли значение для России результат предстоящих выборов в Великобритании.

По его словам, все британские политические силы "погружены в пучину дремучей русофобии, вражеского отношения к нашей стране, поэтому в контексте отношений с нами никакие выборы ничего не изменят".

"В основном это внутреннее дело Великобритании. Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в том числе и Великобритании, и не терпим, когда это делают другие страны, в том числе и Великобритания", - заявил Песков.